Ormai è tutto andato e si deve guardare solo al futuro, dove ilinnalza le ambizioni riguardo una possibile promozione il prossimo anno. Epure volto la squadra di Eugenio Corini, che ......una fase di cambiamenti epocali ma per quel che riguarda i processi finanziari Giulio...delle forze golpiste armate dalla Nato non contano come guerra nella narrazione occidentale) non...... sabato 29 luglio " Cantieri culturali alla Zisa ospite del Green PopFest. Durante questa ... Formula che vince non si, potremmo dire, e FIBRA lo aveva dichiarato chiaramente lo scorso ...

Il Palermo cambia volto: dal prossimo anno vestirà Puma ItaSportPress

Un mese e avrà inizio il calciomercato estivo, periodo dei sogni e delle speranze di tutte le tifoserie del mondo. Periodo difficile da gestire fra rumors, notizie, suggestioni e bufale. Però forse è ...Il capitano rosanero allungherà il suo contratto sino al 2027. El Mudo nel mirino (è in scadenza): il suo rinnovo col Parma sarà automatico in caso di promozione ma se gli emiliani non dovessero otten ...