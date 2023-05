Il nuovo singolo di Noel Gallagher con gli High Flying Birds è Open The Door See What You Find testo e traduzione

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Pochissime ore prima di Council Skies, ecco ildicon gli. Il cantautore di Manchester regala ai fan un altro estratto con una nuova collaborazione con Johnny Marr, ex chitarrista dei The Smiths. Un’ispirazione più che palese, quella che l’ex Oasis ha tratto per la nuova release della band.The, SeeYouè la risposta alla latente cupezza dei singoli precedenti. Nel brano, infatti, si respira più speranza e proprioha descritto ilcon queste parole: “A un certo punto della tua vita ti guardi allo specchio e vedi tutto ciò che sei sempre stato e tutto ciò che ...

Dopo avere pubblicato il"Emotion Sickness" i Queens of the Stone Age escono con "Carnavoyeur" , il secondo brano estratto dal loro ottavo album, "In Times New Roman..." , la cui uscita è attesa per il prossimo 16 ...Il primoestratto è 'Mani in alto', dal 2 giugno in programmazione radiofonica. Nelle dieci ... Reggaeton e 'positive vibes' sono le ispirazioni centrali delalbum. "Mi è rimasto l'amaro ......La canzone degli Articolo 31 si chiama Un bel viaggio ed è un inedito che sarà incluso nel...sue Stories per dare prova del clima spensierato che caratterizza le riprese del videoclip del,...

Leo Gassmann, esce il nuovo singolo Capiscimi Agenzia ANSA

Nella Capitale una miriade di strutture alternative, scontro sul numero di notti minime e sui posti letto sulle strutture ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...