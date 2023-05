Il nuovo liceo | il Nutrinform Battery e il fondo da 1 miliardo | cosa c’è nel ddl Made in Italy

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sulin. Come anticipato dalla bozza del ministero guidato da Adolfo Urso, che oggi è arrivata a raccogliere 50 articoli, nel testo finale sono stati inclusi l’istituzione di unnazionale per promuovere l’industria del fatto in Italia, del valore iniziale di undi euro destinato alla modernizzazione delle principali filiere nazionali. Ad esempio con «l’acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione; misure di sostegno per l’imprenditoria femminile». Si legge anche della creazione di undelincosì come di una giornata dedicata da fissare il 15 aprile per «celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni, le scuole di ogni ordine e grado e i ...

Il nuovo liceo, il Nutrinform Battery e il fondo da 1 miliardo: cosa c'è ... Open

