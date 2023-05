Il nuovo acquisto del proprietario potrebbe significare un enorme sconvolgimento

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Breaking: Sono stati mesi terribili se sei un tifoso del Leeds United, con la retrocessione che sembra essere stata l’ultima goccia di una terribile campagna di Premier League 2022/23. Dopo che Jesse Marsch è stato eliminato, Javi Gracia è stato chiamato da Andrea Radrizzani per stabilizzare la nave, ma lo spagnolo ha fatto tutt’altro. In effetti, ha supervisionato alcune delle peggiori prestazioni della campagna e non è stata una sorpresa quando anche lui è stato messo da parte. Portare Sam Allardyce per salvare la squadra di Elland Road si è rivelata una decisione tanto sbagliata quanto il Chelsea che ha cercato ispirazione da Frank Lampard, con “Big Sam” incapace di ideare i risultati richiesti durante il suo mandato di quattro partite per mantenere il club nella top- volo. Se i tifosi pensavano che le cose non potessero andare peggio, le notizie di mercoledì mattina ...