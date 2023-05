Il Napoli incassa 10 | 6 milioni per il raggiungimento dei quarti di finale di Champions

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La Uefa ha versato nelle casse dei club italiani i premi relativi alladi quest’anno. A Scriverlo è Calcio e Finanza. Dopo i premi relativi al passaggio dei gironi, arrivano quindi anche quelli per il passaggio degli ottavi e deidi. Insieme al, ovviamente, anche Milan e Inter. Le due squadre milanesi hannoto di più rispetto alper ovvie ragioni. Sia la squadra di Pioli che quella di Inzaghi hanno ricevuto ciascuno in totale 23,1di euro (10,6per idie 12,5per le semifinali). Ilha inveceto 10,6di euro grazia al ...

Diretto da Sydney Sibilia , il film ambientato in unaAnni '80 cerca di ripercorrere i passi ... Purtroppo non ha il carisma adatto al ruolo e per questodiversi rifiuti. Così continua a ...Una volta è addirittura preso per mago: a un concerto aun nobile nel pubblico attribuisce ... In quell'anno Wolfgangcirca 3.000 fiorini (a una famiglia con 2 figli ne bastavano 500 l'...L'impostazione di De Laurentiis è corretta: non si può spendere più di quanto si, il principio vale per qualsiasi club e qualsiasi Paese. Ilha abbassato gli stipendi, ha puntato su ...

La UEFA paga i premi Champions: Inter, Milan e Napoli all'incasso Calcio e Finanza

In questi giorni, la UEFA ha distribuito ai migliori otto club dell'edizione 2022-23 della Champions League premi per un totale di 134,8 milioni di euro, così suddivisi: 84,8 ...Inter, Milan e Napoli raccolgono i frutti del loro lavoro e passano all’incasso dalla UEFA. In questi giorni la Federcalcio europea ha pagato i premi per la qualificazione ai quarti di finale e alle ...