(Di mercoledì 31 maggio 2023) Aveva lasciato la sua Bmwsulla spiaggia in Cornovaglia , ma non aveva calcolato che sarebbe arrivata l'altaa. Risultato: l' auto dal valore di oltre 115.000innella ...

... molti dei quali invitavano le autorità a multare severamente il proprietariovettura.L'abito da sposa di Rajwa resta ancora un. Anche se sono circolate alcune indiscrezioni. È ... Infatti, Rania di Giordania e la madresposa sono state avvistate lo scorso gennaio a Milano. ...... ma anche il massimo rappresentatelega calcio. Noi, addetti ai lavori, ci aspettavamo che ... i 700 mila euro rappresentano unnon facilmente spiegabile. Lo strumento del patteggiamento ...

Il mistero della Bmw cabrio da 115mila euro che galleggia in mare: ma come è finita in acqua leggo.it

La scomparsa del quadro di Van Gogh più costoso della storia cela un mistero e una spy story dalle tinte fosche, portata alla luce dal New York Times ...Aveva lasciato la sua Bmw cabrio sulla spiaggia in Cornovaglia, ma non aveva calcolato che sarebbe arrivata l'alta marea. Risultato: l'auto dal valore di oltre 115.000 euro ...