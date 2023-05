Il ministro Abodi omaggia con la Costituzione la ginnastica azzurra | ' Avete valori veri'

Volti sorridenti, tanta emozione. Si è svolto nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi l'incontro della Federginnastica con ilper lo Sport e i giovani Andreaper celebrare i successi delle squadre nazionali italiane di ginnastica artistica, maschile e femminile, e ritmica nelle recenti manifestazioni ...dello Sport, ha parlato del patteggiamento della Juventus a margine di un incontro con gli atleti della Federginnasticadello Sport, ha parlato del patteggiamento della ...Lo ha detto - ripreso da Adnkronos - ilper lo Sport e i giovani Andreaincontrando le medaglie azzurre di ginnastica. 'Cercheremo di attuare ciò che dice l'articolo 33, spero che la ...

Presente il numero uno della Fgi, Tecchi: “È un grande momento per noi”. Ma la Maccarani, coinvolta dalle denunce di alcune ex atlete per presunte vessazioni dice: “I numeri sono buoni, ma la situazio ...ROMA (ITALPRESS) – Una mattinata per celebrare i risultati raggiunti e riflettere sul futuro. La Federginnastica è stata ricevuta dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, nella sala polifu ...