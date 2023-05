Immagine in evidenza: il team di Ispace mentre osserva una schermata di simulazione che mostra gli ultimi momenti del tentativo di atterraggio dellunareHakuto - R il 25 aprile 2023. ...... un razzo che porti gli astronauti in orbita; un'astronave in cui vivranno; e una volta in orbita lunare un, Starship , che sarà appunto questa architettura realizzata da ente, ...L'azienda giapponese ispace tentava di far atterrare il primosulla Luna, dopo il fallimento della prima missione privata dell'azienda israeliana Israel Aerospace Industries nel 2019. ...

Il lander privato che è precipitato sulla Luna ha sbagliato i calcoli. Svelati i motivi DDay.it

Doveva essere un traguardo storico per il Giappone e per l'azienda privata ispace, e invece la missione Hakuto-R è stata un fallimento. Ora sappiamo perché. Doveva essere una duplice vittoria per il G ...Un orbiter Nasa ha individuato lander lunare privato giapponese che ha fallito nel suo tentativo di atterraggio sulla Luna il mese scorso ...