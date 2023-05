Il gruppo Pd | “Cosa c’entra piazza Risorgimento con la Madonna delle Grazie?”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa delconsiliare del Partito Democratico al Comune di Benevento. “In vista della ormai prossima Festa della, apprendiamo dalla stampa della volontà dell’amministrazione comunale di delocalizzare inil parco giochi solitamente insediato inCardinal Pacca (oggi non utilizzabile e sappiamo il perchè). Non ci sembra – per utilizzare un eufemismo – una buona idea. Si configurerebbe, a farla breve, una sorta di prosecuzione della festa del Sacro Cuore che interessa viale Mellusi. L’interrogativo è chiaro, dunque:con la...

Ottima. In qualche modo viene raccolto il monito lanciato dal presidente della Repubblica ... in quanto figlia di Dio, e non la stirpe, l'appartenenza a unetnico o a una comunità nazionale,...Nato nel 1989 da iniziativa di Piero Angela e undi scienziati, intellettuali e appassionati,... Quello che vorremmo è aiutare chi ha a che fare con fenomeni inconsueti a capire megliosta ...Che in queste ore si è trovata costretta a direne pensasse visto che all'Europarlamento ildel Pd ha già manifestato la volontà di votare in dissenso rispetto ai Socialisti europei ...

Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes si distacca dal gruppo: Ecco ... Movieplayer

Peugeot 208 Like si contraddistingue per i suoi specchietti retrovisori con regolazione elettrica, le calotte degli specchietti in nero lucido, i finestrini laterali elettrici.Istituito il gruppo di lavoro. Esperti anche dell’Università. Il forzista Stanzani: “Che non sia solo una vetrina” ...