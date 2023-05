Il governatore Visco promuove l’economia | boccia la flat tax e lancia l’allarme su precarietà e stipendi E poi | “Sul Pnrr non c’è tempo da perdere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Per il 2023 le previsioni oggi disponibili convergono su un aumento del prodotto intorno all’1%”. Lo ha detto ildi Bankitalia, Ignazio, presentando le annuali Considerazioni finali della banca centrale. Il dato è in linea con le previsioni del Fondo monetario internazionale (+ 1,1%) e al di sotto di quelle del governo. Pochi giorni fa il ministro delGiancarlo Giorgetti ha parlato di una crescita all’1,4%” anche se la Germania è in recessione”. Stamane l’Istat ha rivisto al rialzo il dato sulla crescita economica del primo trimestre ma gli indicatori relativi ai tre messi successivi sinora raccolti lasciano presagire un rallentamento.sottolinea come “nell’affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina, così come nell’uscita dalla pandemia,italiana ha ...