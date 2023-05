Il feto è morto ma i medici non intervengono | deceduta donna in Polonia per le leggi anti-aborto

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dorota era al quinto mese di gravidanza, ma il bimbo che portava in grembo non ce l’ha fatta a vedere la luce: a causa delleche regolano l’interruzione di gravidanza in, però, laè rimasta con ilsenza vita in grembo per non si sa quanto tempo, ed è andata in shock settico, rivelatosi per lei fatale. Èall’ospedale di Podhalansky lo scorso 23 maggio: era stata ricoverata d’urgenza per una perdita del liquido amniotico. I suoi parenti hanno scritto una lettera alla Gazeta Wyborcza per denunciare l’accaduto. L’ospedale si è limitato a dichiarare, attraverso il direttore Marek Wierba, che lasarebbe stata “monitorata”, che la sua sarebbe stata “una gravidanza difficile”, e che il capo del reparto avrebbe osservato un “rapido peggioramento delle ...