Il disegno di legge per regolamentare gli affitti brevi da piattaforme come Airbnb

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) È il provvedimento che risolverà un problema per le strutture alberghiere, mettendo in campo – di fatto – una sorta di barricata nei confronti delle grandidigitali che raccolgono le proposte di soggiorni più o meno lunghi,, oppure sarà l’ennesimache, aggirata, potrebbe favorire una proliferazione degliin nero? È ancora presto per dirlo, ma il dubbio è lecito quando si parla di proposte diche non sono effettivamente risolutive, ma che cercano di barcamenarsi dando un colpo al cerchio e uno alla botte. Stiamo parlando del cosiddetto ddl. LEGGI ANCHE >per alloggi particolari e partenze dell’ultimo minuto VIAGGIARE INFORMATICI Ddl...