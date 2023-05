Il consenso sull’origine antropica dei cambiamenti climatici non è affatto gonfiato

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le alluvioni in Emilia-Romagna, che hanno causato 15 morti e migliaia di sfollati, hanno riportato d’attualità le opinioni di chi dubita o nega che isiano causati dalle attività umane. Come abbiamo spiegato più volte su Facta.news, l’aumento medio delle temperature a livello globale è un fatto e l’assoluta maggioranza degli esperti di clima concorda nell’attribuire le responsabilità di questo fenomeno agli esseri umani. Negli scorsi giorni questo ampioè stato messo in dubbio da La Verità in alcuni articoli. Per esempio il 26 maggio 2023 il quotidiano ha pubblicato un articolo firmato da Franco Battaglia, docente di chimica fisica all’Università di Modena e Reggio Emilia. Tre giorni dopo l’articolo è stato rilanciato dal giornalista Fabio Dragoni in un tweet, che un lettore ha chiesto a Facta.news di ...