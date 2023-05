Il compromesso salva glicine sul Museo della Resistenza di Milano scontenta tutti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La crisi di nervi sul contenzioso fra i partigiani e unha rivelato una tendenzasinistra che non è solo milanese, ma italiana e universale: incapricciarsi di principii sempre nuovi, anche sensati, elevandoli però ad assoluti quasi macchiettistici, destinati prima o poi a cozzare. È accaduto, ad esempio, con l’annosa querelle fra femministe e transessuali. Ed è successo anche con la storia qui raccontata da Maurizio Crippa: l’apertura di un nuovo belin piazza Baiamonti, dove però un enormeprospera da tempo immemorabile. Come si fa? L’antifascismo è un valore assoluto che merita di essere celebrato, non può trovare la strada sbarrata da una pianta. Però anche l’ambientalismo è un valore assoluto da cui dipende il nostro futuro, e se ...