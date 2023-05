Il carburante green per decarbonizzare il trasporto navale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Eni e la società multinazionale Rina, con sede a Genova, hanno stretto un accordo con l’obiettivo di collaborare e sviluppare iniziative congiunte per contribuire al processo di transizione energetica e decarbonizzazione delle loro attività. Particolare attenzione sarà dedicata al settore del, nel cui ambito RINA e Eni potranno valorizzare le reciproche competenze. Partnership per l’innovazione sostenibile nel settoreAndando più nello specifico, la partnership si concretizzerà nello sviluppo dell’utilizzo di bioHVO (Hydrogenated Vegetable Oil) prodotto da Eni nelle bioraffinerie di Venezia e Gela e di altri vettori energetici. Inoltre, l’intesa prevede l’ideazione di iniziative che coinvolgano l’intera catena logistica dei nuovi vettori energetici e “l’adozione di metodologie ...

... dunque, verso una delle proposte cardine della Commissione '' di Ursula von der Leyen , le ... ovvero che l'Euro 7 rischia di determinare un maggior consumo didel 3,5% nell'intero ...... dunque, verso una delle proposte cardine della Commissione '' di Ursula von der Leyen , le ... ovvero che l'Euro 7 rischia di determinare un maggior consumo didel 3,5% nell'intero ...... si stanno concentrando proprio sul freno alNew Deal Ue . I contatti sono sempre più stretti ...proprietà dell'acquirente non appena viene caricato su un'apposita nave cisterna e ilè ...

Eni, dalla bioraffineria di Venezia il carburante green per le navi Nordest Economia

Secondo uno studio curato dalla European Federation for Transport and Environment l’utilizzo di grasso animale come biocarburante rischia di ...Continua la fase di sostanziale calma sui prezzi dei carburanti alla pompa. Scendono invece con forza le quotazioni dei prodotti raffinati. Scivolone anche per il Brent, con il barile che ha chiuso ie ...