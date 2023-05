Il 3 Giugno sarà inaugurata dalla Provincia di Avellino “Manifestando” | la mostra delle mostre

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 3alle ore 17.00, e promossadie dal Museo Irpino, a cura di Massimo Sgroi e dall’ Associazione Culturale Kaos48 la kermesse “” . Potrebbe essere definita una “”, inserita in un progetto di arte e cultura contemporanea di ampio respiro,ossia, ‘’New York Napoli solo andata’’ , ideato dall’Associazione Culturale Kaos48. I manifesti e le “riviste”, un format ripreso e rilanciato da Lucio Amelio per raccontare la, rimandano alle innumerevoli esposizioni prodotte dal gallerista, geniale precursore della comunicazione per immagine. Infatti, in un trentennio in cui la pubblicità non ...

... ma quasi certamente la Reina non civisto che ha in agenda un evento proprio per il primo di. La Casa Reale spagnola manda in rappresentanza sicuramente Juan Carlos e Sofia. Mentre i ...Giorgetti sa che nonaffatto facile superare le resistenze sul MES in particolare della Lega ... infatti, in Aula alla Camera per la discussione generale il 30. L o ha stabilito la ...Si va verso il ponte del 2, tre giorni consecutivi di stop e ripresa dei lavori lunedì 5, il ... Così, ecco la soluzione: l'elencoconsegnato al sindaco, ma senza deleghe. Per quello, i ...