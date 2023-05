Idrogeno tecnologia del futuro | ma serve impulso da policy-makers

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 31 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – La strada per la decarbonizzazione investe a 360 gradi il settore della mobilità. Nuove tecnologie come gli e-fuels e l’aprono prospettive di sviluppo interessanti per i motori a combustione interna. Ma per imprimere un vero cambiamento non basta solo la ricerca:un sostegno forte da parte dei. Sono questi i punti principali emersi questa mattina nell’ambito dell’evento “Hydrogen for Zero-CO2 Internal Combustion Engines” organizzato al campus Bovisa del Politecnico di Milano. Nel primo panel docenti del dipartimento dell’energia dell’ateneo milanese hanno illustrato le potenzialità e le sfide che attengono laad.Partiamo da un dato macroscopico: l’Europa contribuisce per l’8% alle emissioni globali di CO2. Inoltre ...