(Di mercoledì 31 maggio 2023) MILANO - La strada per la decarbonizzazione investe a 360 gradi il settore della mobilità. Nuove tecnologie come gli e - fuels e l'aprono prospettive di sviluppo interessanti per i motori a ...

Come rimarcato dal professor Gianluca D'Errico, un altro fronte per lariguarda il sistema di iniezione che deve essere realizzato ad hoc. Nel dettaglio occorre sviluppare ...Come rimarcato dal professor Gianluca D'Errico, un altro fronte per lariguarda il sistema di iniezione che deve essere realizzato ad hoc. Nel dettaglio occorre sviluppare ...Laadnon è ancora perfetta e ci sono alcune sfide da affrontare, come la pressione di stoccaggio e il sistema di iniezione. Le prospettive per una graduale decarbonizzazione ...

Idrogeno tecnologia del futuro, ma serve impulso da policy-makers ... Il Denaro

MILANO (ITALPRESS) - La strada per la decarbonizzazione investe a 360 gradi il settore della mobilità. Nuove tecnologie come gli e-fuels e l'idrogeno apro ...La Casa giapponese ha compiuto un importante passo avanti nella ricerca sui carburanti alternativi, riuscendo a completare una gara di endurance (la 24 Ore del Fuji) con un modello caratterizzato da q ...