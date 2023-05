Ida Platano furiosa sui social | la reazione al commento “tuo figlio è un bastard*o senza padre”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ida, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha recentemente risposto ad un suo follower che ha commentato in maniera alquanto sgarbata un suo post. Tutto è partito quando l’ex dama ha pubblicato una propria foto corredata dalla didascalia: “Metà donna e metà guerriera. Delicata e forte. Buona serata a tutti belli L'articolo

Il duro sfogo dell'ex volto di Uomini e Donne dopo che un utente ha parlato del suo ...Nuovo scontro sui social per la dama del trono over: dopo l'uscita da Uomini e Donne , storico dating show di Canale5 con Maria De Filippi , insieme al compagno Alessandro Vicinanza , l'ex dama si è trovata in molti casi a dover affrontare ...I figli non si toccano : una regola ferrea che ha spinto, ex protagonista del trono over del programma Uomini e Donne , a sfogarsi furiosamente sui social dopo aver ricevuto da un hater orribili insulti nei confronti del figlio Samuele . ...

UeD, Ida Platano furiosa per gli insulti al figlio: distrutto un hater Libero Magazine

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano, si è lasciata andare a un lungo sfogo dopo che un hater ha insultato pesantemente suo figlio. Ecco cosa è successo.L’ex dama del Trono Over si è sfogata su Instagram dopo l’attacco di un utente nei confronti di Samuele, nato da una breve frequentazione. Cosa è accaduto.