Ida Di Benedetto | chi è il compagno Giuliano Urbani | età | carriera | oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti dianche l’attrice e produttrice cinematografica Ida Di, che si racconterà a cuore aperto, dallaall’amore. Lei che è felice, ormai da anni, al fianco di, noto politico italiano. Cosa sappiamo su, ildi Ida Didal 1995è nato a Perugia il 9 giugno del 1937 ed è un noto politico e politologo italiano, nonché ex ministro e uno dei fondatori di Forza Italia, ispiratore della legge 21 maggio 2004 e del codice dei beni ...