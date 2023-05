Le tensioni tra Ucraina e Russia si acuiscono mentre le forze russeesplodere una strada al confine per presunte ragioni difensive. Volevano attaccare ma adesso hanno paura. Forze russe hanno fatto esplodere una strada al confine fra Ucraina, Russia e ...... la Yuri Olefirenko", si legge, Forze russeesplodere strada al confine con Russia e ... nella regione di Luhansk occupata dai. E' quanto affermano via Telegram i responsabili della regione ...Da mesi a Washington, così come a Bruxelles, i politici al governodi tutto per parlar d'altro. Per i servizi di intelligence, però, non è certo un mistero . Ogni settimana, tecnologia occidentale per milioni di euro, o di dollari, se preferite, varca il ...

I russi fanno esplodere una strada al confine tra Ucraina, Russia e Bielorussia Globalist.it

Forze russe hanno fatto esplodere una strada al confine fra Ucraina, Russia e Bielorussia, con l'apparente obiettivo di contrastare incursioni sul proprio territorio.