I responsabili di laboratorio | un format di relazione di fine d’anno scolastico a uso dei docenti

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il Dirigenteche ha nominato, ad inizio di anno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del d.l. 165/2001; del D.L.vo 297/1994; dell’art. 27 del D.I. 44/2001, idei laboratori, aperiodo è tenuto a chiedere e ad ottenere una, più o meno dettagliata (meglio se esaustiva) sulla gestione di ciascuno dei laboratori., però, da utilizzare, non solo per la liquidazione di quanto previsto dalla contrattazione integrativa di istituto e a valere sul FIS, quanto piuttosto per una migliore programmazione relativa al funzionamento dei laboratori nel muovo anno, in questo caso il 2023-2024. Inutile ricordare, va da sé, che resta il DSGA l’incaricato di conservare, gestire, vigilare sulla manutenzione dei beni ...