I referendum contro l’invio delle armi all’Ucraina sono fondamentali per dare voce alla pace

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Occorre anzitutto tributare il giusto riconoscimento al Fatto Quotidiano, in quanto unico quotidiano italiano di una certa dimensione che ha saputo opporsi efficacemente al pensiero unico dei guerrafondai, diffondendo un’informazione completa ed equilibrata sulle cause e le concrete circostanze della guerra in Ucraina, contribuendo a sfatare la banale favoletta infantile del demoniaco Putin che vuole prendersi l’Ucraina come primo passo per la conquista del mondo e subendo per ciò stesso gratuiti e livorosi attacchi dallo stuolo dei pennivendoli al servizio della Nato e dell’industria bellica. Si tratta di un contributo tanto più apprezzabile in quanto la volontà dichiarata dei vertici occidentali eloro appendici europee di portare avanti ancora a lungo la guerra non comporta solo l’instaurazione di un’economia di guerra, ma anche quella di una società e di una ...