I percorsi del gusto nel Lazio | la guida di Roberta Micillo tra Natura e Sapori

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dall’amore per lae la passione per l’enogastronomia nasce un libro che segna un varco per nuove esperienze condiviso tra turismo, cultura e. Esce il 29 maggio per Edizioni il Lupo ladiDELNELcon 15 itinerari a piedi trae degustazioni. Riserve, parchi, sentieri, castagneti, valli, vecchiferroviari, eremi, laghi, monti e pianure sono le cornici di diverse camminate per scoprire le bellezzelistiche del territorio abbinate a incontri con piccoli produttori per assaggiare le loro bontà eno-gastronomiche. “L’idea del libro – afferma l’autrice nell’introduzione al volume – è nata nel 2022, dopo due anni in cui la ...