I medaglioni di Mario Donizetti in esposizione a Lalimentari

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Bergamo.in una veste inedita. La sua arte, il suo sguardo sulla Natura e la bellezza dei dettagli, passano questa volta attraverso una serie di gioielli.pezzi unici, ciondoli circolari di circa 4 centimetri di diametro con disegni esclusivi del maestro bergamasco, dipinti con una cura e un’attenzione al dettaglio tipici del grande ritrattista. Nel cuore di Piazza Vecchia lo storico ristorantedi Paolo Chiari ospita dall’1 giugno (presentazione il 31 maggio alle 18 con il giornalista Emanuele Roncalli, alla presenza dell’artista) un’inusuale. Dopo anni lontano dai riflettori, dalle gallerie,celebra la bellezza della Natura, in un tributo alle donne e alla vita. Ci sono magnolie in fiore, calle ...

L'EVENTO. Una sorprendente collezione di ciondoli realizzati dal maestro negli ultimi anni e mai mostrati al pubblico per la prima volta in esposizione a Lalimentari di Bergamo. Dopo anni lontano dai ...