I feriti italiani in Kosovo squarciano per un attimo la nostra indifferenza

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ilè piccolo. “Quanto l’Abruzzo”, si dice proverbialmente. Ha un po’ meno di 1.800.000 abitanti, i serbi sono solo 120 mila. Le cittadine del nord, al confine con la Serbia, in cui esplode la violenza sono piccole: Zvecan, Zubin Potok, Leposavi? e Mitrovica nord. A Mitrovica, il ponte sul fiume che divide in due la città, come un tempo Mostar, è presidiato da due auto di Carabinieri. Le cause per cui la violenza esplode sono infime, quasi buffe: le targhe delle automobili, per esempio. I sindaci albanesi che le autorità kosovare hanno voluto far votare in quelle cittadine nonostante il boicottaggio serbo sono stati eletti, un mese fa, con il 3,4 per cento, e nemmeno un votante serbo. E così via. Piccole cause producono enormi effetti, dove vige il fanatismo, e viene nutrito devotamente. Parva scintilla, poca favilla gran fiamma seconda. ...