Vari personaggi (proiezioni mentali) si aggirano nello spazio claustrofobico dell'... INTERPRETRI E PERSONAGGI Manuel Agnelli - Newton Casadilego " Ragazza, poi Marley Michela Lucenti -...Al Pd non basta il vento diSchlein: da ieri è di nuovo in partita in Comuni dove fino a 6 mesi fa era dato per spacciato, da Siena a Massa, vince a Impruneta spazzando via idi una sconfitta per mano renziana e ...Vari personaggi (proiezioni mentali) si aggirano nello spazio claustrofobico dell'... poi Marley · Michela Lucenti -· Dario Battaglia - Valentine · Attilio Caffarena - Michael · ...

I fantasmi di Elly Schlein La Stampa

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Inafferrabile Elly. Schlein è la ...