I droni su Mosca non sono solo una vendetta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La strategia ucraina di colpire in Russia con l'idea di costringere Vladimir Putin a rivedere le sue priorità – e riposizionare le sue armi – ieri si è dispiegata in maniera più clamorosa e diffici...

A Khmelnitskiy distrutti aerei da guerra Attacco disulladei vip. Putin: "È terrorismo, reagiremo" Alle porte di Roma dove si costruisce la"cupola d'acciaio" per i cieli di Kiev ...sul distretto degli oligarchi aGli attacchi terroristici con isusono una risposta ucraina a un attacco russo su Kiev in cui domenica è stato colpito un "centro decisionale".Pioggia disu, l'ira di Putin: "Ci spingono a reagire" Il quotidiano ucraino si è soffermato poi su un altro eventuale scenario prossimo. Ovvero l'ipotesi per la quale a, dopo Putin,...

Raid di droni su Mosca, colpiti due edifici: "Terrorismo", per la Russia. Attacchi su Kiev, un morto - Kiev: Mosca usa la centrale di Zaporizhzhia per scopi militari - Kiev: Mosca usa la centrale di Zaporizhzhia per scopi militari RaiNews

L’attacco molto esplicito in Russia serve a confondere Putin e a lasciare più scoperte le sue truppe in Ucraina. I Beaver e Uj-22 "made in Ukraine" e Fedorov, il ministro prodigio ...L’attacco dei droni è avvenuto in piena notte, sorprendendo i moscoviti nel sonno. Ma non moscoviti qualunque. I velivoli senza pilota che Kiev nega essere suoi hanno colpito ...