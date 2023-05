I disordini in Kosovo e il fallimento della politica estera continentale della sinistra europea

(Di mercoledì 31 maggio 2023) I venticinque militariKfor feriti in– quattordici sono italiani – sono l’ennesima prova del, in particolare delle strategie astratte di Massimo D’Alema e del socialdemocratico tedesco Frank Walter Steimeier.che oggi fa il gioco di Vladimir Putin che fa da sponda al nazionalismo serbo e ha tutto l’interesse al precipitare di una crisi nei Balcani. Gli incidenti di lunedì spiegano perfettamente come la situazione kosovara sia ingestibile: disertate nei mesi scorsi le urne amministrative, la minoranza serbaregione – ...

30 soldati della NATO e 52 manifestanti colpiti negli scontri del 29 maggio. Tra loro anche i nostri connazionali impegnati nel contingente KFOR. Alla base deicrescenti c'è il boicottaggio serbo causato dal mancato rispetto degli accordi di febbraio da parte kosovara, con reciproco rimbalzo di responsabilità.'I militari italiani impegnati nella missione Kfor feriti ina seguito deiscoppiati a Zvecan tra polizia kosovara e manifestanti serbi sono un vanto per il nostro Paese. I nostri uomini in divisa sono impegnati nei Balcani e in tutto il mondo ......per mettere fine aie salvare vite", ha affermato. "La violenza deve fermarsi e tutte le parti devono far cessare le azioni che minano la pace in qualunque e ciascuna comunità del". ...

Kosovo: scontro manifestanti e forze KFOR: 11 italiani feriti, 3 ungheresi feriti con armi da fuoco RaiNews

Dopo gli scontri tra il comando della KFOR e i manifestanti serbi, la Nato aumenta le forze dislocate in Kosovo.