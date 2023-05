I cocktail perfetti | secondo l' intelligenza artificiale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) AGI - La ricetta del migliordel mondo? L'ha creata l'. Ovvero l'app Dusk, piattaforma che consiglia bar e altri locali della nightlife britannica – in collaborazione con il celebre locale londinese Otherworld Hackney - ha chiesto al chatbot di Open AI ChatGPT di crearla su misura, racconta il sito gourmet del Gambero Rosso. La risposta è stata Heavenly Sipper, undisponibile sia in versione alcolica che analcolica. “La versione per maggiorenni è a base di gin, succo di lime, liquore ai fiori di sambuco St-Germain, assenzio, Cointreau, due gocce di bitter all'arancia, sciroppo di miele, un po' di spumante alla fine e buccia d'arancia come garnish”. ChatGPT stesso l'ha definito così: “Un drink leggero ma comunque sofisticato, perfetto per chi preferisce un ...

ChatGPT stesso l'ha definito così: 'Un drink leggero ma comunque sofisticato, perfetto per chi preferisce un cocktail più equilibrato. È una bevanda rinfrescante e saporita che combina l'acidità

L'app Dusk, piattaforma che consiglia bar e locali della nightlife britannica – in collaborazione con il celebre locale londinese Otherworld Hackney - ha chiesto al chatbot di Open AI ChatGPT di crear