I Cinque Stelle spariti dai territori Mai partita la riorganizzazione

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Una batosta. L’ennesima. Quando si tratta di convincere gli elettori locali di votare il Movimentoc’è poco da fare: qualcosa nel sistema di convincimento, di legame con attivisti e simpatizzanti, non funziona. Si è inceppato. Già perché questo è il problema: ciò che un tempo era il punto di forza del Movimento ai tempi di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, oggi è il vero punto di debolezza di Giuseppe Conte. Mea culpa di Conte dopo la batosta alle urne. Sulle larghe intese le porte però restano chiuse All’ex presidente del Consiglio va sicuramente riconosciuta l’incredibile – e insperata per molti – crescita che gli ha consentito di prendere ben più voti del previsto alle ultime elezioni politiche. Segno evidentemente che sul fronte nazionale l’ex premier è convincente. Nella dialettica e soprattutto nei temi. Esattamente ciò che a ...

Amministrative, l’ex che «dimezza» i Cinque Stelle in Sardegna Corriere della Sera

Ufficialmente i negoziati a cinque sono in corso ma lo slancio politico si sta spegnendo. Il leader del M5s, con le sue mosse su Kiev e sulla Rai, presta il fianco ai verdi più scettici ...ANCONA Resistono come chiome d’alberi sopravvissuti a una tempesta di vento, quello che spira dal centrodestra, capace di abbattere piante radicate sul terreno da più di 30 anni, ...