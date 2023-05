I 5 migliori giochi per Nintendo Switch da procurarsi per l’estate

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Una guida ai 5perfa al caso di molti giovani gamers in vista dell’inizio della prossima estate. Gli impegni di studio volgono al termine e di certo si potrà beneficiare di molto tempo in più a disposizione per dedicarsi alla propria passione videoludica (magari compatibilmente ad altrettanto svago all’aperto). I titoli presenti di seguito sono la giusta combinazione tra nuove uscite e classici intramontabili che qualcuno potrebbe non aver avuto ancora il tempo di provare. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Senz’altro è il titolo del momento, uscito proprio nel corso del mese di maggio che è al termine. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è altro se non il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e proprio per questo motivo attira tanto i fan della ben ...