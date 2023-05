Highlights e gol Entella-Pescara 2-3 | Playoff Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Glie i gol di, match valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale deidel campionato di, in cui la squadra ospite si è imposta sulla formazione di casa mediante il punteggio di 2-3 grazie alla reti realizzate da Delle Monache e da Cuppone (doppietta). Inutili i gol di Merkaj e Parodi. Adesso la doppia sfida al Foggia. SportFace.

Cagliari-Parma 3-2, gol e highlights: decidono Luvumbo (doppietta) e Lapadula Sky Sport

Gara piena di emozioni alla Unipol Arena con il Cagliari che trova una vittoria insperata alla fine del primo tempo chiuso dal Parma in vantaggio di due gol. La squadra di Pecchia è cinica e passa in ...La squadra di Ranieri batte in rimonta (da 0-2 a 3-2) il Parma nell'andata della semifinale playoff. Gara intensa alla Unipol Arena. La formazione di Pecchia domina il primo tempo, passa in vantaggio ...