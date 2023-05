Henry Cavill | La recitazione mi ha permesso di sopravvivere ai bulli che mi chiamavano Henry il grasso

(Di mercoledì 31 maggio 2023)ha confessato che il suo fisico sovrappeso, da ragazzino, gli ha creato una marea di problemi coi, ma laè stata la sua ancora di salvezza. A vederlo così imponente e muscoloso non si direbbe che ancheha avuto il suo bel daffare a tener testa aiche hanno tormentato la sua adolescenza per via del peso. L'interprete di Superman e The Witcher ha confessato a Men's Health di aver avuto problemi di peso durante tutta l'adolescenza, tanto a essere stato soprannominato "il". Nel corso degli anni, il desiderio die combattere la negatività ha spinto...

A vederlo così imponente e muscoloso non si direbbe che ancheha avuto il suo bel daffare a tener testa ai bulli che hanno tormentato la sua adolescenza per via del peso . L'interprete di Superman e The Witcher ha confessato a Men's Health di aver ...Ebbene, l'attrice Sasha Calle che nel film interpreta una variante di Supergirl ha affermato che l'ormai deposto Superman,ha visto il film e lo ha letteralmente amato! Warner Bros. ha ...La serie spin - off The Witcher: Blood Origin è stata un flop quando è stata lanciata lo scorso dicembre elascerà la serie tv principale dopo l'imminente terza stagione. Liam Hemsworth ...

The Flash: Sasha Calle rivela che Henry Cavill ha "amato" il film in uscita Cinefilos.it

Henry Cavill ha confessato che il suo fisico sovrappeso, da ragazzino, gli ha creato una marea di problemi coi bulli, ma la recitazione è stata la sua ancora di salvezza.Dopo le rivelazioni del regista Andy Muschietti arrivano nuove notizie sull'imminente The Flash, il nuovo atteso film del DCU.