Ha detto no Napoli | è finita | chi non vuole il posto di Spalletti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Non passa giorno che a, sospesi tra l'addio die i festeggiamenti dello scuin programma domenica contro la Sampdoria, succeda qualcosa. Per sostituire il tecnico campione d'Italia dimissionario sembrava in pole-position un uomo che conosciamo già in Italia: quel Luis Enrique che a Roma aveva fatto bene, a Barcellona meglio (ha vinto la Champions) ma con la Spagna era crollato agli Europei e al Mondiale vittima del suo esasperato tiki-taka.Pareva lui il sostituito naturale dima ieri Aurelio De Laurentis ha fatto il solito cinema. Intercettato dai giornalisti, ADL ha sparato: «Luis Enrique credo abbia in mente la Premier League, competiamo con campionati più attraenti del nostro come quello inglese. Potrei raccontargli che lì non c'è il golfo e non si mangia bene come da noi, ma più di ...