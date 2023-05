Guidonia Montecelio – Le nuove tariffe della Tari per il 2023

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) – Il Consiglio Comunale, nella seduta straordinaria del 30 maggio, ha approvato leTassa Rifiuti () per l’anno, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 deliberato nel 2022. L’obiettivo principale è assicurare maggiore pulizia e decoro alla Città, potenziando contestualmente i servizi di bonifica delle grandi discariche e implementando il progetto di controllo delle zone a rischio abbandono rifiuti tramite l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza. Lesubiranno l’aumento previsto nel PEF, approvato l’anno scorso, al fine di coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno, pari a € 13.824.351,00. ...