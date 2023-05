Guida ai 5 migliori accessori per viaggiare in moto d’estate

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Siete in cerca dei 5perin? Con l’arrivo della bella stagione è un piacere prendere la propria due ruote e bruciare l’asfalto costeggiando la costiera o immersi nel verde. Bisogna, però, essere ben equipaggiati per non farsi trovare poco preparati. Rete Ragno Elastica Partiamo dalle basi: questa pratica rete ragno elestica vi consentirà di portare sulla vostra auto un gran numero di oggetti. Le dimensioni sono pari a 40 x 40cm, il prodotto è realizzato in gomma resistente e nylon per una maggiore elasticità e robustezza. La rete da carico può essere applicata a, biciclette, paddleboard, kayak quad, canoa, ciclore, ATV eslitta per poter trasportare facilmente bagagli, caschi e cestini. Il prezzo è di 8,99 euro. ...