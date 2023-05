... invece, colture alternative alternative e più sostenibili per combattere laalimentare ...persone in tutto il mondo si trovano ad affrontare una grave insicurezza alimentare a causa delle, ..., rivoluzioni: Alberto Negri, ospite di InsideOver il prossimo 14 giugno, racconta la sua lunga carriera The post "I Paesi del Mediterraneo sono i nostri fratelli": il racconto di Alberto ...congelata grazie alla mediazione dell'Europa e dell'Italia. Prova provata comunque del fatto ...perché era evidente a molti che sarebbero incontrollabili le feroci e millenarie tensioni e...

"Guerre, crisi, rivoluzioni: vi racconto gli errori dell'Occidente" ilGiornale.it

Guerre, crisi, rivoluzioni: Alberto Negri, ospite di InsideOver il prossimo 14 giugno, racconta la sua lunga carriera ...Più di 400mila persone hanno abbandonato le loro case in Somalia per colpa delle inondazioni. Più di 300mila per la siccità.