(Di mercoledì 31 maggio 2023)fine l'hanno spuntatae i ragazzi del. La commissione capitolina Cultura, presieduta dconsigliera Pd Erica Battaglia, ha dato il via libera allo schema di delibera che finanzia con 450le arene estive dellapartecipata capitolinaper Roma e quelle dellaprivata Piccolo. "Sottoporrò oggi pomeriggio la delibera all'approvazione della giunta – ha spiegato l'assessore capitolinocultura Miguel Gotor ai commissari –, si tratta di progetti di alto valore culturale che potranno essere così fruiti gratuitamente dcittadinanza". Venerdì sera, come ha riportato il ...

... il grande sponsor del sindaco Roberto, il figlio dell'indimenticato Emilio Mancini che .../ StampaMazzola esono infatti i più propositivi per i padroni di casa e arrivano ripetutamente ... Cartai suoi con due miracoli consecutivi, prima sul rasoterra di Vaccarella e poi sul colpo ...Immediata l'indignazione delle istituzioni, a cominciare dal sindaco Robertoche dopo ... Non è mettendo a rischio il patrimonio artistico che sil'ambiente'. Eco - sceneggiata in ...

Gualtieri salva il Cinema America: 250 mila euro alla fondazione di Valerio Carocci Il Foglio

Dopo la protesta in Campidoglio di venerdì notte, la commissione capitolina Cultura ha approvato la delibera che finanzia le arene estive. Il sindaco: "È un progetto culturale di eccezionale rilevanza ...I lavori di riqualificazione, che interessano i primi 4,2 km, da via della Batteria Nomentana fino a via largo Settimio Passamonti, prevedono un intervento di 500 metri a notte e termineranno entro il ...