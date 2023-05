Gravidanza | cos’è il NIPT NIPS | innovativo test per rilevare anomalie nel feto

Leggi su dilei

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Gli strumenti di screening genetico prenatale sono sempre più avanzati e popolari. Tra i principali esami esistenti, un ruolo importante è svolto dal, una innovativa modalità di diagnosi prenatale. E’ uno strumento, relativamente semplice e non invasivo, che permette di conoscere eventuali difetti cromosomici, tra cui rare aneuploidie dei cromosomi, piccoli ri-arrangiamenti cromosomici (come le microdelezioni). Inoltre, ilè in grado di analizzare diverse malattie monogeniche fetali (come la fibrosi cistica, la sordità congenita, l’anemia mediterranea, X-FRAGILE, DMD ed altre). Tale analisi è possibile senza dover ricorrere adiagnostici invasivi, come l’amniocentesi ed il prelievo dei villi coriali, che non sono privi di complicanze. Il(FetalDNA) prevede diversi livelli di valutazione, dal più ...