Grave incidente sul lavoro in un’azienda dell’area pontina | agricoltore travolto da una balla di fieno

(Di mercoledì 31 maggio 2023)gravissimo sulnella zona, dove unè statoda unadi. L’uomo, che lavorava presso un campo della zona, è stato investito dalla grossa struttura in erba secca. Un colpo tremendo, che ha schiacciato il lavoratore e l’avrebbe lasciato esanime e sanguinante sul campo da raccolto. Le sue condizioni di salute, visto l’, si sono rivelate disperate da subito. Ilsulnella zonaForse unadiposizionata male, o semplicemente una pendenza impercettibile che ha creato questo drammatico. Resta però come in queste ore, un uomo di ...

Il sinistro più, quello che ha imposto alle forze dell'ordine lo stop al transito per alcune ... Il secondoè avvenuto una manciata di chilometri a nord, sempre nel territorio di Rezzato,...Beppe Convertini ha fatto unin moto, tanto da essere finito in ospedale. L'ha annunciato lui stesso su instagram facendo preoccupare non poco i suoi numerosi follower. Oggi ha rilasciato un'intervista sull'ultimo ...Maxipoco prima delle 11 lungo la 45 bis in territorio di Rezzato, in direzione di Montichiari, ... Dalla prima ricostruzione ci sarebbe un ferito, che viaggiava a bordo di una delle ...

Grave incidente a Lesmo e Carate Brianza: ciclista e motociclista in codice rosso MBNews

A Rostov le forte raffiche di vento hanno ribaltato la tribuna durante una partita di calcio fra i bambini. Una donna è deceduta ...Il violento impatto si è verificato, questa mattina, lungo la strada che collega la località San Marco con il Capoluogo ...