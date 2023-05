Grave incidente a Quarto questa mattina in Corso Italia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Staa causa di un malore, un uomo sulla cinquantina, intorno alle 7.00 si è ribaltato mentre era alla guida della sua autovettura. L’auto, finita sull’altra carreggiata, ha travolto altre due auto in sosta. L’uomo ora è ora ricoverato presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Si ringrazia CAMPI FLEGREI TV Leggi anche: Alex: Il Blog di Giò.

