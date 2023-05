Graffetta sulla porta | così la tua casa è vulnerabile ai ladri

Leggi su chenews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ladovrebbe far preoccupare i proprietari di, in quanto è un avvertimento che la propria abitazione èai: ecco perché. I truffatori hanno moltissime idee da mettere in pratica per derubare le povere persone, ignare di ciò che gli potrebbe capitare. Proprio per questo motivo, le autorità mettono in guardia attraverso gli allarmi, rivelando quali sono le nuove strategie di furti che si stanno verificando in questo periodo. Tra queste, c’è proprio quella delle graffette sulle porte. Attenzione alle graffette– CheNews.itL’arrivo della bella stagione è il periodo perfetto per iche decidono di entrare illegalmente nelle abitazioni delle loro vittime. Il sole, ...