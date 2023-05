Governatore Bankitalia Visco | miglioramenti Pnrr possibili

... lo ha affermato Ignazio Visco, nella sua ultima relazione annuale dadi, ruolo che lascerà a novembre, dopo 12 anni. 31 maggio 2023Facciamo nostro il monito deldiIgnazio Visco che nella sua relazione annuale ha precisato che 'occorre prestare attenzione a che l'intensità della sua trasmissione non dia ...Anche se sul Pnrr "miglioramenti sono possibili", tuttavia "non c'è tempo da perdere". Così ildiIgnazio Visco nelle Considerazioni Finali nella quel ricorda che il Piano "rappresenta un raro, e nel complesso valido, tentativo di definire una visione strategica per il ...

Bankitalia, considerazioni finali di Visco: "Su Pnrr non c'è tempo da perdere. Pil +1%" Sky Tg24

nella sua ultima relazione annuale da governatore di Bankitalia, ruolo che lascerà a novembre, dopo 12 anni.Il Pil italiano cresce nel primo trimestre 2023, facendo registrare un +0,6% rispetto al trimestre precedente e un +1,9% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il dato Istat è migliore delle prevision ...