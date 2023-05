Google | l’AI generativa diventerà lo strumento perfetto per ogni esigenza

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Non sempre è semplice dare il via a nuove campagne pubblicitarie. La nuova esperienza di conversazione con linguaggio naturale all’interno diAds è pensata per dare slancio alla creatività e semplificare gli annunci della rete di ricerca. Con un valido supporto non solo per l’inserzionista, ma, soprattutto, per il consumatore. L’industria pubblicitaria Nel 2013 l’industria pubblicitaria era in pieno fermento. I mesi di luglio e agosto di quell’anno furono dei mesi neri per gli investimenti pubblicitari. Solo i social, in particolare Facebook, offrivano nuove e inedite opportunità, con un’audience in crescita ed un obiettivo ben preciso: rendere più comprensibile oltre che più efficace l’offerta di formati pubblicitari. Gli investitori non dovevano essere più specializzati per sapere quali fossero le soluzioni migliori per i loro obiettivi. Pochi strumenti, più ...