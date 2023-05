Golf | Pga Tour | Francesco Molinari al Memorial Tournament

(Di mercoledì 31 maggio 2023) C’è anchein Ohio, dove il PGAsi sposta a Dublin per la 48esima edizione delnament, in programma dall’1 al 3 giugno. Sul percorso del Muirfield VillageClub, l’azzurro proverà ad invertire il trend che lo ha visto uscire al taglio per tre volte nelle ultime cinque presenze e con due piazzamenti in media classifica. Difende l’ultimo dei suoi sette titoli sul circuito (comprensivi di un WGC) il 36enne statunitense Billy Horschel. ma gli occhi sono puntati su Scottie Scheffer. Saranno sul tee di partenza 23 giocatori tra i primi 30 del World Ranking, compresi i primi cinque: oltre a Scheffler, anche Jon Rahm, Rory McIlroy, Patrick Cantlay e Xander Schauffele. SportFace.

All'inizio della sua carriera Casey ha presentato programmi tv suChannel, tra cui On The Tee eTour Today, prima di realizzare reportage di cronaca nera per Wjxt a Jacksonville, in Florida, ...Un capolavoro al play - off gli ha però regalato il successo a Grillo, che torna a conquistare un titolo sulTour dopo circa otto anni. Grazie a questo risultato incassa 1 milione e 556mila ...Dopo essere diventato professionista nel 1961, 'Orso d'oro' " questo è il suo soprannome - ha vinto sei tornei Masters, cinque campionati, quattro titoli U. S. Open e tre British Open per un ...

GOLF - PGA Tour con F. Molinari. Quartetto azzurro nel DP World Tour Giornale L'Ora

More celebrities, including Stephen Curry and former NFL quarterback Steve Young, will tee it up at the Memorial pro-am at Muirfield Village.In a press conference previewing the 2023 Memorial Tournament, event founder and golf legend Jack Nicklaus discussed LIV golf and PGA pay days.