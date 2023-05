Golden Gala | Jacobs non recupera | salta la seconda sfida stagionale con Kerley

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Firenze – Non ci sarà Marcellaldel 2023 a Firenze. Il campione olimpico, già fermo per un fastidio muscolare prima del Meeting a Rabat della Diamond League in cui doveva esordire in stagione (leggi qui), salterà anche ladi casa e con Frede i migliori sprinter mondiali sulla pista dei 100 metri: “Il percorso di recupero dal problema emerso nei giorni scorsi, non si è ancora del tutto completato”. Come riporta la Fidal, secondo la nota dello staff dell’atleta delle Fiamme Oro. (foto@Grana/Fidal) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su ...

Data l'assenza di Marcell Jacobs la protagonista, almeno in chiave azzurra, più attesa delè Larissa Iapichino. La saltatrice in lungo è chiamata a sfidare la migliori al mondo. A Firenze in gara ci sarà la tedesca Malaika Mihambo, primatista del meeting grazie al successo del ...Marcell Jacobs non prenderà parte al, che si svolgerà venerdì 2 giugno allo stadio Ridolfi di Firenze. A causa di un problema fisico, il campione olimpico dei 100 metri rinvierà nuovamente il proprio debutto outdoor a causa ...AGI - C'è un nuovo stop per Marcell Jacobs . Il campione olimpico ed europeo dei 100 metri venerdì non parteciperà al 'Pietro Mennea', terza tappa della Diamond League di atletica leggera. Lo sprinter azzurro, già assente domenica scorsa a Rabat a seguito del 'leggero blocco lombo - sacrale', ora è ...

Milano, 30 mag. La sofferta decisione, si legge in una nota, è stata presa in serata dallo staff dello sprinter azzurro, di concerto con il settore sanitario Fidal, e comunicata all’organizzazione del ...ll Golden Gala Pietro Mennea comunica che il campione olimpico Marcell Jacobs non potrà prendere parte alla gara dei 100 metri in programma venerdì sera allo stadio Ridolfi di Firenze, nella terza tap ...