Golden Gala 2023 | Filippo Tortu torna sui 200 metri a caccia di risposte Spicca Erriyon Knighton

(Di mercoledì 31 maggio 2023)punta a essere protagonista sui 200al, terza tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì 2 giugno allo Stadio Ridolfi di Firenze. Il Campione Olimpico della 4×100 sarà alla sua quarta uscita stagionale: dopo il 38.38 in staffetta proprio a Firenze, il 20.30 sui 200a Nairobi e il 10.17 sui 100a Savona, il velocista brianzolosul mezzo giro di mista, distanza ormai di riferimento e su cui ha conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei. L’azzurro, che ha mancato la finale ai Mondiali per una questione di millesimi, ha messo nel mirino l’atto conclusivo della rassegna iridata che andrà in scena tra poco meno di tre mesi a Budapest. Il classe 1998 punta a ...

Il super campione di Desenzano del Garda Marcell Jacobs si trova costretto a saltare anche ilPietro Mennea. Un' ennesima assenza dopo aver saltato per infortunio l'esordio stagionale a Rabat in Marocco. Marcell Jacobs, per lui nienteQuest'ultimo si svolge venerdì 2 ...Nel 2021 ha vinto unGlobe per la migliore canzone originale per 'Io Sì (Seen)', che ha ... Laura Pausini sarà celebrata in occasione di uno specialeche prevede un concerto tributo, con ...Nel 2021 ha vinto unGlobe per la migliore canzone originale per 'Io Sì (Seen)', che ha ... Laura Pausini sarà celebrata in occasione di uno specialeche prevede un concerto tributo, con ...

Atletica, Jacobs salta anche il Golden Gala di Firenze Sky Sport

Filippo Tortu punta a essere protagonista sui 200 metri al Golden Gala 2023, terza tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì 2 giugno allo Stadio Ridolfi di Firenze. Il Campione Olimpico d ...Firenze – Si avvicina l’evento della Diamond League a Firenze. Il prossimo 2 giugno in diretta su Raitre anche i grandi velocisti olimpici e mondiali al Golden Gala Pietro Mennea, nelle gare dei 100 m ...