La partita si spacca a un quarto d'ora dalla fine: Bruscagin atterra fuori area Bunino, diretto in porta, e prende il rosso per avere interrotto una chiara occasione da. Con l'uomo in più, il ...Commenta per primo Un secondo turno dei playoff di Serie C letteralmente a suon die conmozzafiato. A Chiavari passa il Pescara con due vittorie sull' Entella e cinquesegnati: questa sera sono andate in scena una doppietta di Cuppone e ildi Delle Monache . Il ...Grande habitué delle(subite) impossibili, non s'è fatto mancare nulla nemmeno il Milan, che nel 2018 sbarcò al Pireo potendo persino perdere con undi scarto e fu turlupinato da un ...

Gol, rimonte ed emozioni: e ora nelle semifinali Delio Rossi vs Zeman e Lecco-Cesena La Gazzetta dello Sport

Anche in inferiorità numerica, la squadra di casa trova il secondo (inutile) gol di testa con Parodi, da angolo. CROTONE-FOGGIA 2-2 Un’altra rimonta incredibile per la squadra di Delio Rossi, questa ...Impresa dei satanelli che vanno sotto di due gol all’intervallo per le reti di Cernigoi e Gigliotti. Nella ripresa Frigerio riapre il match, poi Beretta al 40’ pareggia e fa gioire i 500 tifosi giunti ...