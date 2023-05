Gli cade il cellulare in acqua mentre tenta di scattarsi un selfie | funzionario ordina di svuotare un’intera diga per recuperare il telefono

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ungovernativo in India è stato sospeso dopo averto di prosciugare un bacino idrico peril suoda 1200 dollari: ci sono voluti tre giorni per pompare due milioni di litri d’dalladi Kherkatta, dopo che l’ispettore alimentare Rajesh Vishwas ha fattore ilscattava un. Lo riferisce la Bbc. Poi, neanche a dirlo, ilè stato sì ritrovato, ma a quel punto era troppo danneggiato per funzionare. Vishwas ha dichiarato che conteneva dati sensibili del governo e che doveva essere recuperato, ma è stato accusato di aver abusato della sua posizione e quindi sospeso. Ilha inizialmente chiamato in ...

quest'anno il centocinquantesimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni. Era nato ... che la Rivoluzione Francese non era affatto inevitabile; che, invece, sono statiuomini, certi ...... e che oggi torniamo a raccontarvi in occasione di un importante anniversario: il 31 maggioil centenario della nascita di Ranieri III. Mentre nel principato fervono i preparativi pereventi ......sonoscontri con la polizia. Il bilancio è di 20 feriti, 4 arresti e 50 fermi. 1972 - La Strage di Peteano . In un paesino in provincia di Gorizia una pattuglia composta da tre carabinieri...

“Di sicuro non è stata una catastrofe come quella che ha colpito l’Emilia Romagna”, ha esordito l’ingegnere, “ma i dissesti hanno colpito in modo diffuso tutto il territorio, e gli interventi eseguiti ...Momenti di paura ieri per un anziano di Camerino, caduto in un tombino e rimasto intrappolato. L’allarme è arrivato intorno alle 12 dalla frazione di Arcofiato. L’uomo, un 84enne della zona, era uscit ...